La Societa' GEOEX s.a.s. La GEOEX s.a.s. svolge da oltre quindici anni la sua prevalente attivita' nel vasto campo delle problematiche ambientali avvalendosi dell'opera di tecnici specialisti dei vari settori tra cui Ingegneri, Geologi, Chimici, Biologi, Agronomi, Naturalisti etc.

Un moderno centro di calcolo consente di analizzare e restituire i dati in forma sia tabulare che grafica in modo efficiente e con gli elevati Standard oggi richiesti.

La Struttura articolata e coordinata del gruppo di lavoro consente di fornire prestazioni altamente qualificate, interventi settoriali ed interventi globali che comprendono tutte le fasi del processo di progettazione, pianificazione, e direzione Lavori.

Direttore Tecnico della Geoex e' il Dr. Massimo Moroni

Prof. Dr Massimo Moroni - Presentazione Laureato con Lode in Scienze Geologiche ad indirizzo Geofisico e’ Consulente, di numerose Societa’ Italiane ed Estere nonche’ di Enti Pubblici. Si occupa di problematiche ambientali e di uso del territorio con particolare riguardo alla redazione di piani di sviluppo ecosostenibili ed alla qualita’ dell’aria negli ambienti confinati;

Come Esperto dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura e membro AARST (American Association of Radon Scientists and Technologists) insegna Dinamica della Terra, Dissesto Idrogeologico, Pianificazione Territoriale con particolare riguardo alla salubrita’ dei siti in Corsi di Specializzazione Post-Laurea. Docente ECIPA Lazio nei Corsi di Coordinatore Bioecologico di Cantiere e Professore a contratto presso l’Universita’ della Tuscia per l’a.a. 2003-2004. Correlatore in Tesi di Laurea presso l’Universita’ di Roma Tre ed autore della memoria “Il Radon nella pianificazione territoriale” presentata al Convegno Internazionale INPUT 2001 organizzato dal CNR di Bari.

E’ autore di numerose pubblicazioni sull’inquinamento da Gas Radon tra le quali, il capitolo sul Radon nel Manuale di Progettazione bioclimatica e bioedilizia edito dal Sole24Ore Editrice; “Il Radon: manuale tecnico di rilevamento e bonifica” in CD-Rom e di “Il Radon” edito da IlSole24Ore Editrice Milano 2002. Consulente Senior del Comune di Roma e relatore al recente convegno alla Camera dei Deputati “Il Radon: Silent Killer”. Partner Tecnico nelle Campagne di divulgazione Nazionali contro il Radon di numerose Associazioni tra cui Altroconsumo, la Lega dei Tumori di Roma, l’Unione Consumatori etc. Come direttore tecnico della Geoex ha eseguito rilevazioni di Radon sia in ambiente domestico che di lavoro in numerose regioni d’Italia e progettato adeguate opere di bonifica risultate tutte efficaci per la riduzione della concentrazione indoor di oltre l’80% della concentrazione iniziale.

E’ Iscritto, all’Albo dei Tecnici Competenti di Acustica Ambientale ai sensi della L.447/95 Legge sull’inquinamento acustico.